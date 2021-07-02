الحج والعمرة السعودية: الحاج المحصن المتعافى لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/07/02 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن أن الحاج المحصن المتعافى لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الشخص المتعافى من كورونا ممن تم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا بل يكتفي بجرعة واحدة فقط.ويأتي ذلك في وقت …

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