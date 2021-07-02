2021/07/02 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة جديدة لتفجير أحد أعمدة الكهرباء في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه”وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة تفجير حزام وعبوة ناسفين موضوعين على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة في صلاح الدين بعبوة وحزام ناسفين first appeared on النور نيوز.

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