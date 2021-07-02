2021/07/02 | 22:58 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ البصرة أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، عن إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عمليات اليوم أسفرت عن إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المواد المخدرة ومصادر بنادق كلاشنكوف عدد ١٠ بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك كميات من المواد …
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وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عمليات اليوم أسفرت عن إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المواد المخدرة ومصادر بنادق كلاشنكوف عدد ١٠ بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك كميات من المواد …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تعلن اعتقال ٩ مطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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