عمليات البصرة تعلن اعتقال ٩ مطلوبين للقضاء

2021/07/02 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، عن إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عمليات اليوم أسفرت عن إعتقال ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المواد المخدرة ومصادر بنادق كلاشنكوف عدد ١٠ بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك كميات من المواد …

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