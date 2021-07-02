تفاعل كبير مع تغريدة إليسا عن السعودية وإيران

2021/07/02 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت النجمة اللبنانية، إليسا، الجدل على موقع تويتر، بعد ردها على أحد المغردين المنتقدين لتصريحات سابقة أدلى فيها، حيث أجابته "شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران".

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