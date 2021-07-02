حيدر حميد: ثورة العشرين انطلقت بفتوى المرجع الديني كما هو حال فتوى الجهاد الكفائي

2021/07/02 | 23:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الدكتور حيدر حميد، استاذ التاريخ السياسي، اليوم الجمعة، ان ثورة العشرين انطلقت بفتوى المرجع الديني كما هو حال فتوى الجهاد الكفائي.وقال حميد في برنامج حصاد الايام، ان “ثورة العشرين أعادت رسم ملامح الهوية الوطنية العراقية، وبغداد مهدت لطريق الثورة، و انطلقت بفتوى المرجع الديني كما هو حال فتوى الجهاد الكفائي”، لافتا الى […]

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