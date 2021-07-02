الكاظمي يختتم زيارته لايطاليا ويعود إلى العراق

2021/07/02 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اختتم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، زيارته إلى العاصمة الايطالية روما.

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وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (2 تموز 2021) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يختتم زيارته الى العاصمة الايطالية روما ويعود الى ارض الوطن".

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، في الفاتيكان البابا فرانسيس، مؤكداً أن الحكومة العراقية ملتزمة بترسيخ المسيحيين والاقليات الاخرى في اراضيهم.

وعبر الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، عن "شكره لقداسة البابا على حسن الترحاب والاستقبال"، مشيدا "بزيارة البابا التاريخية الى العراق، وما انطوت عليه من رسائل دعم للعراق واكدت وحدة الانسانية في التطلع الى السلام والتعايش والوقوف بوجه التطرف بكل اشكاله".

واكد الكاظمي "التزام الحكومة العراقية بالعمل من اجل ترسيخ المسيحيين العراقيين والاقليات الاخرى في اراضيهم كجزء اساسي من نسيج مجتمعاتهم، وتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم الى مناطقهم الاصلية، وكذلك العمل على حث الجهات الكنسية العراقية لتفعيل انشطتها الانسانية سيما التعليمية والصحية وتقديم كل العون المطلوب لها".

وبين الكاظمي ان "الحكومة ماضية لاعمار ما دمر من الكنائس الاثرية على يد عصابات داعش الإرهابية، بالاضافة الى سعي الحكومة الجاد لاعمار مدينة اور نظرا لاهميتها التاريخية، ولتكون مهيئة لاستقبال الوفود المسيحية للمدينة، وبين اهمية اتخاذ الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لتفويج المجاميع السياحية والدينية الى مدينة اور الأثرية".

من جهته "رحب قداسة البابا فرانسيس الاول، بالسيد الكاظمي والوفد المرافق له، واكد اهمية تعزيز جهود السلام في المنطقة، وبما يحقق ازدهار الشعوب واستقرارها".

كما التقى الكاظمي مع "نظيره في دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتسهيل تفويج المجاميع السياحية والدينية الى مدينة اور التاريخية، وجدد سيادته الدعوة للجنة الحوار الدائمية العليا بين العراق والفاتيكان لعقد الاجتماع الثالث لها في بغداد العام الجاري".

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