الناطق باسم أحفاد ثورة العشرين يطالب السياسيين بموقف واضح تجاه تواجد القوات الاجنبية

2021/07/02 | 23:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب محمد عبيد الجابري، الناطق باسم أحفاد ثورة العشرين، اليوم الجمعة، السياسيين بموقف واضح تجاه تواجد القوات الامريكية.وقال الجابري في برنامج حصاد الايام، ان “ثورة العشرين تكررت بفتوى الجهاد المباركة، وبدأت بتخطيط من شيوخ العشائر والجهة الدينية”، مشيرا الى ان العراقيين خرجوا بصدور مكشوفة أمام الاحتلال وتكرر هذا في عصرنا الحالي”.واضاف ان […]

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