الجنابي: العراق مالم يتجه نحو روسيا او الصين لن ينهض اقتصاديا

2021/07/02 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حسين الجنابي، اليوم الجمعة، ان العراق مالم يتجه نحو روسيا او الصين لن ينهض اقتصاديا.وقال الجنابي في برنامج حصاد الايام، ان “العراق بحاجة الى مساعدة على مختلف المجالات، حيث بعد سقوط النظام المباد تعمدت امريكا الفشل في تحقيق الاستقرار”.واضاف ان “العراق لم يستطع الاستفادة من الطاقة الكهربائية”، مبينا ان […]

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