الكاظمي يعود إلى أرض الوطن

2021/07/02 | 23:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارته الى العاصمة الايطالية روما وعاد الى أرض الوطن.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يختتم زيارته الى العاصمة الايطالية روما ويعود الى ارض الوطن".يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أجرى الثلاثاء الماضي جولة أوروبية شملت بلجيكا وإيطاليا.

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