رحلة في الفكر الإسلامي وخطايا التاريخ - سامح عسكر

2021/07/02 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في العصر الأموي وقع الخلفاء المسلمين في خيار صعب بين خيارين كلاهما مر بالنسبة لهما، الأول وهو تبني (رأي الخوارج) بتكفير مرتكب الكبيرة..فيُصبح وقتها الخليفة كافرا إذا ظهرت عليه الكبائر ولو مرة واحدة، مما يعني أن صراع الأمويين ضد الخوارج في ذلك العصر كان عقائديا لصالح تنزيه الخليفة من الكفر وبالتالي وجوب اتباعه، أما الخيار الثاني وهو (الإرجاء) الذي يقول بكفاية ذكر الإيمان باللسان لثبوته، وبالتالي من ......





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