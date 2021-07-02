فلسفة المناعة بين حفظ حياة الذوات والأبعاد الاجتماعية للبيئة - زهير الخويلدي

2021/07/02 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة:" تتحول المعرفة المناعية من علاقة دال إلى علاقة يكون فيها المعنى راسخًا داخل النسق نفسه."فلسفة علم المناعة هي مجال فرعي من فلسفة علم الأحياء يتعامل مع القضايا الأنطولوجية والمعرفية المتعلقة بدراسات الجهاز المناعي.



في حين أن التحقيقات التأملية والتحليلات المجردة كانت دائمًا جزءًا من التنظير المناعي، إلا أن الفلاسفة حتى وقت قريب تجاهلوا علم المناعة إلى حد كبير.



ومع ذلك، فإن الآثار المت ......





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