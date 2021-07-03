إيطاليا تطيح

2021/07/03 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت إيطاليا مشوارها الرائع في كأس أوروبا لكرة القدم وبلغت نصف النهائي بعدما أطاحت ببلجيكا، الأولى عالميًا وثالثة مونديال 2018، عندما تغلبت عليها 2-1 الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في ربع النهائي.

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