رئيس مجلس النواب يزور مضيف الفياض لتقديم التعزية بوفاة شقيقه

2021/07/03 | 00:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مضيف فالح الفياض لتقديم التعزية بوفاة شقيقه.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يزور مضيف فالح الفياض لتقديم التعزية بوفاة شقيقه”.

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