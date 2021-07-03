2021/07/03 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجيرات تستهدف خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجيرات تستهدف خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).