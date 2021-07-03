2021/07/03 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسبان يتفوقون على سويسرا بركلات الترجيح بغداد- ساري تحسين حقق منتخب إسبانيا بكرة القدم اليوم الجمعة فوزا صعبا على سويسرا بركلات الترجيح 3-1، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا.وافتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل مبكرا بعد 8 دقائق […]

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