2021/07/03 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولمبياد طوكيو في العاصمة مسيرة الشعلة الأولمبية بدون جماهير جزئياً { طوكيو-(أ ف ب) – أعلنت السلطات المحلية الأربعاء أن أجزاء من مسيرة الشعلة الأولمبية في المدينة المضيفة طوكيو لن تقام على الطرق العامة بسبب مخاوف من فيروس كورونا قبل انطلاق الألعاب المقررة في الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس المقبلين.وقال مسؤول في حكومة […]

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