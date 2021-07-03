2021/07/03 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلة تونس تودّع تصفيات الأولمبياد بالهزيمة أمام كرواتيا هوليداي يتوهّج ويقود باكس للفوز على هوكس { واشنطن- وكالات: قدم جرو هوليداي أداء مذهلا في الربع الأول ليقود ميلووكي باكس للفوز (123-112) على أتلانتا هوكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.ورغم غياب يانيس أنتيتوكومبو للإصابة يتقدم باكس 3-2 في السلسلة التي […]

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