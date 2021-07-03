الكاظمي يؤكد العمل على افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وروما

2021/07/03 | 00:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

أن العمل جارٍ لافتتاح خط طيران مباشر

بين بغداد وروما، فيما دعا الشركات

ورجال الأعمال والإقتصاد الإيطاليين

إلى الاستثمار في العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد

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