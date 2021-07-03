الإعلام الحكومي: الساعات المقبلة ستشهد إعادة التيار الكهربائي في كافة العراق

2021/07/03 | 00:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، أن

الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعادة

التيار الكهربائي إلى جميع أنحاء الوطن.

وقالت الخلية في بيان، إنه "ستبدأ

الإجراءات الخاصة بإزالة التجاوزات على

منظومة الطاقة الكهربائ

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