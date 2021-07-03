دياليستولوجيا امرأة مثيرة..!! - فكري آل هير

2021/07/03 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير ..الدفاتر مثل هذا العالم، والصفحات الفارغة فيها مثل النساء..



الصفحة التي لا تجذبك لنفسها، دعها، اقلبها..



اكسر قانون الرتابة الذي يفرض عليك أن تكتب في أول صفحة فارغة من دفترك، وتخلص بضمير مرتاح من رتابة الشعور بالحاجة الى الالتزام بنظام ما.استمر في تقليب صفحات الدفتر فارغة بعد فارغة حتى تجد حسناءك البيضاء المثيرة والملهمة، وإذا لزم الأمر افتح دفتراً جديداً؛ فالدفاتر الجديدة مثل البلدان ......





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