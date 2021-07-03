شهداء وجرحى بتعرض داعشي في الانبار

2021/07/03 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، مساء الجممعة، بوقوع شهداء وجرحى اثر تعرض داعشي في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلايا داعش أقدمت على شن هجوماً من 5 محاور ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الانبار، ما أسفر عن استشهاد ٤ أشخاص واصابة ٣ اخرين".وأشار إلى "استنفار الحشد العشائري والقوات الامنية هناك".

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