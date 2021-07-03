الكاظمي يختتم جولته الاوربية ويعود الى ارض الوطن

2021/07/03 | 01:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

، جولته الاوروبية والتي

انتهت بالعاصمة الايطالية روما، وعاد

الى ارض الوطن.

وكان الكاظمي قد زار العاصمة البلجيكية

بروكسل قبل ان يتوجه الى العاصمة

الايطالية روما، لتلبي

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