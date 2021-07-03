أحلام الاستثمار والعوامل الثلاثة

2021/07/03 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬سمعنا‭ ‬كثيراً،‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬انها‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬عبر‭ ‬مؤتمراتها‭ ‬ووفودها‭ ‬للعواصم‭ ‬الكبرى‭ ‬لتحصيل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬لبناء‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬اثار‭ ‬الحرب‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭.‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬واضحاً‭ ‬انه‭ ‬مجرد‭ ‬هواء‭ ‬في‭ ‬شبكة،‭ ‬فلا‭ ‬استثمارات‭ ‬ولا‭ ‬أفق‭ ‬استراتيجي‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬المعقد‭ ‬الذي‭ […]

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