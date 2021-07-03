2021/07/03 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر تركي:حريصون على عودة العلاقات وليست لدينا ملفات سرية القاهرة – مصطفى عمارة بيروت- الزمان كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن مصر أبلغت الجانب التركي تعليق أي مباحثات معها لإعادة العلاقات بين الجانبين وتطبيعها إلا بعد تعهد تركيا رسميا ووفقا لاتفاق مكتوب سحب قواتها و المرتزقة التابعة لها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة تبلغ أنقرة تعليق مباحثات التطبيع حتى حسم ملف ليبيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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