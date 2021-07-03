القاهرة‭ ‬تبلغ‭ ‬أنقرة‭ ‬تعليق‭ ‬مباحثات‭ ‬التطبيع حتى‭ ‬حسم‭ ‬ملف‭ ‬ليبيا‭ ‬

2021/07/03 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر‭ ‬تركي‭:‬حريصون‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬وليست‭ ‬لدينا‭ ‬ملفات‭ ‬سرية‭ ‬ القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬تعليق‭ ‬أي‭ ‬مباحثات‭ ‬معها‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وتطبيعها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تعهد‭ ‬تركيا‭ ‬رسميا‭ ‬ووفقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬مكتوب‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬و‭ ‬المرتزقة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ […]

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