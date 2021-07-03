أمم اوروبا 2020: إيطاليا إلى نصف النهائي لتواجه إسبانيا المتأهلة سلفاً

2021/07/03 | 01:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضربت إيطاليا موعدًا ناريًا مع إسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بعدما واصلت مشوارها بإقصائها بلجيكا، الأولى عالميًا وثالثة مونديال 2018، عندما تغلبت عليها 2-1، فيما أنهى منتخب "لا روخا" بصعوبة مغامرة سويسرا بالفوز عليها 3-1 بركلات الترجيح، الجمعة، في ربع النهائي.

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في المباراة الأولى على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، واصلت إيطاليا العلامة الكاملة في النسخة الحالية فعززت الرقم القياسي في عدد المباريات من دون هزيمة حيث رفعته إلى 32 مباراة (27 فوزا و5 تعادلات) بينها 13 فوزا متتاليا.

وتقدمت إيطاليا بثنائية لنيكولو باريلا (31) ولورنتسو إينسينيي (44)، قبل أن يقلص روميلو لوكاكو الفارق (45+2 من ركلة جزاء).

وأكدت إيطاليا تفوقها على بلجيكا في تاريخ مواجهات المنتخبين والتي بلغت 23 مباراة حيث فازت 15 مرة مقابل أربع هزائم ومثلها تعادلات.

في المقابل، فشلت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، في مشاركتها الثانية تواليا بعد خروجها من ربع النهائي عام 2016، والسادسة في تاريخها في بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة وتكرار إنجازها عام 1980 على الاقل عندما خسرت المباراة النهائية امام ألمانيا الغربية 1-2، علما بأنها حلت ثالثة عام 1972 بخسارتها امام المجر بالنتيجة ذاتها.

وفي المباراة الثانية، فرض الحارس الاسباني أوناي سيمون نفسه نجما في ركلات الترجيح بتصديه لمحاولتين، ليقود منتخب بلاده حامل اللقب ثلاث مرات الى وضع حد لمشوار سويسرا المثير، عندما تغلب عليها 3-1 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي الاضافي في سان بطرسبورغ.

وتصدى سيمون لركلتي فابيان شار ومانويل أكانجي، فيما علت تسديدة روبن فارغاس العارضة قبل ان يحسم ميكيل اورياسابال الفوز، في مباراة تألق فيها ايضًا حارس سويسرا يان سومر الذي قام بعشرة تصديات في المباراة (رقم قياسي في نسخة هذا العام)، وأبعد الركلة الترجيحية لرودري.

وافتتحت اسبانيا التسجيل بهدف للاعب سويسرا دنيس زكريا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (8)، قبل أن يدرك جيردان شاكيري التعادل (68)، لتتلقى بعدها سويسرا ضربة موجعة بطرد لاعب وسطها ريمو فرويلر لتدخل على البديل جيرارد مورينو (77).

وفشلت سويسرا في فك عقدة ربع النهائي في بطولة كبرى، إذ انتهى مشوارها عند هذا الدور للمرة الرابعة بعد كأس العالم 1934، 1938 و1954 عندما خسرت أمام النمسا 5-7 في أعلى مباراة تهديفية في تاريخ المونديال.

وقال مدرب سويسرا فلاديمير بيتكوفيتش "لاعبو فريقي كانوا أبطال الامسية.



كنا نستحق التأهل الى نصف النهائي".

وافتقدت سويسرا في مباراة اليوم لأحد أبرز عناصر تشكيلتها، لاعب الوسط غرانيت تشاكا الذي حصل على جائزة "رجل المباراة" ضد فرنسا، بسبب الإيقاف.

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