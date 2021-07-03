احباط هجوم استهدف غلق المجال الجوي لمطار بغداد والاستعداد لاستقبال أكبر رحلة للحج المسيحي

2021/07/03 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬احباط‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬كبير‮»‬‭ ‬بالصواريخ‭ ‬لاستهداف‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬غربي‭ ‬العاصمة‭.‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيحدث‭ ‬كارثة‭ ‬‭ ‬كبيرة‭ ‬ويغلق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للطيران‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ .‬ وقالت‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬من‭ ‬اللواء‭ ‬السادس‭ ‬الفرقة‭ ‬الثانية‭ ‬شرطة‭ ‬اتحادية،‭ […]

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