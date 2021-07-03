2021/07/03 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرت أعداد كبيرة من السوريين إلى شمالي غربي سوريا، البقعة الأخيرة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد، وذلك بعد تعرضهم لحملات قصف على يد القوات الروسية وقوات النظام السوري في مناطق أخرى، وباتوا تحت سلطة ميليشيات متطرفة، لا مهرب منها سوى معبر باب الهوى، وفقا لما نقل موقع "بزنس إنسايدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3.4 مليون متضرر.. مسؤول أممي يؤكد سوء الأوضاع في مناطق شمال غربي سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3.4 مليون متضرر.. مسؤول أممي يؤكد سوء الأوضاع في مناطق شمال غربي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).