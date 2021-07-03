أردوغان: الانتخابات التركية ستجرى في موعدها

2021/07/03 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في البلاد، ستجرى في موعدها المحدد في يونيو 2023.وخلال زيارته إلى ولاية صقاريا شمال غربي تركيا قال أردوغان إن الشعب سيلقن من وصفهم بالكاذبين "الدرس اللازم مجددا عبر صناديق الاقتراع".وأضاف في كلمة تخللت تفقده مصنعا لجنازير الدبابات في الولاية، أن "تركيا تخطط لإنتاج دبابات "ألطاي" المحلية في هذا المصنع، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى منها للجيش مطلع 2023، وأعرب عن ثقته بأن تلك الدبابات "ستكون مزودة بأحدث التكنولوجيات في فئتها".المصدر: RT

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