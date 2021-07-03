2021/07/03 | 02:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس خالد بن سلمان المسلم سفير مملكة البحرين في الرباط، وفد المملكة المشارك في الدورة 26 للجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني التي تنعقد بمدينة الرباط يومي 1 و2 يوليو الجاري.وجرى خلال الاجتماع، انتخاب المجلس التنفيذي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنظمة العربية للطيران المدني تدعو إلى رفع قيود السفر مع الأخذ بالاحتياطات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنظمة العربية للطيران المدني تدعو إلى رفع قيود السفر مع الأخذ بالاحتياطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).