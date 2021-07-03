قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين الماطالبين بالكهرباء جنوب العراق (صور)

2021/07/03 | 02:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، السبت، بمقتل متظاهر وجرح العشرات اثر اطلاق الرصاص عليهم من قبل القوات الامنية في مدينة العمارة بمحافظة ميسان على خلفية احتجاجات على تردي الكهرباء.

وقال مراسلنا اليوم (3 تموز 2021) ان "متظاهر قتل واصيب عدد اخر من المحتجين المطالبين بالكهرباء اثر استهدافهم من قبل القوات الامنية بالرصاص الحي في منطقة قلعة صالح بالعمارة."

واضاف، ان "عدد كبير من المتظاهرين خرجوا ليلا للمطالبة بتحسين الكهرباء الا ان القوات الامنية واجهتهم بالرصاص الحي وقتلت محتج واصابت عدد اخر منهم."

واشار ان"القتيل والجرحى تم نقلهم الى المستشفى."

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