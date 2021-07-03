العراق: مقتل رجل اعمال برفقة 3 اخرين (صورة)

2021/07/03 | 02:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، السبت، بمقتل رجل الاعمال والمستثمر الواسطي حسن البدري وبرفقة 3 اخرين كانوا معه في مدينة الموصل.

وقال مراسلنا اليوم (3 تموز 2021) ان "المغدور ذهب الى مدينة الموصل برفقة 3 اخرين كانوا معه من اجل المزايدة على علوة مخضر الموصل المركزية وقد رست عليهم المزايدة واثناء رجوعهم من الموصل تم قتلهم جميعا."

واضاف مراسلنا ان "البدري تم ملاحقته من قبل مجموعة من المسلحين وفتحو النار عليهم واردوهم قتيلا ،" مبينا ان جميعهم من ابناء مدينة الكوت."

يذكر ان حسن البدري هو المستثمر للمدينة المائية التي يجري تنفيذها الان في منطقة الفلاحية وايضا كان في وقت سابق صاحب علوة الكوت للفواكه والخضروات بنظام المزايدات السنوية.

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