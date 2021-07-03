2021/07/03 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشمل الإمارات.. قرارات للداخلية السعودية بشأن السفر إلى بعض الدول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشمل الإمارات.. قرارات للداخلية السعودية بشأن السفر إلى بعض الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).