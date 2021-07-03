الكهرباء الوطنيَّة تعود للعمل بعد التوقف التام

2021/07/03 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طارق الأعرجي

ومهند عبد الوهاب

عقب ساعاتٍ متواصلة من الانطفاء التام لمنظومة الكهرباء الوطنية في عموم البلاد أمس الجمعة، تحرَّكت الجهات التنفيذية وأصدرت قراراتٍ عاجلة لمعالجة الأزمة، بينما بدأت ملاكات وزارة الكهرباء الإعادة التدريجية لتشغيل المحطات التوليدية والتحويلية التي خرجت عن الخدمة في عموم المحافظات، وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فجر أمس، قرارات مهمَّة نتيجة لما تعرَّضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية ولضمان معالجة سريعة، بعد متابعته شخصياً مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قرَّر الكاظمي ما يلي: تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍّ من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وتتولى الخلية المهمات الآتية: اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبّي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي، والتوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء، وإشراك الحكومات المحلية في مجالَي الإنتاج والتوزيع.

كما تتولى الخلية، بحسب البيان، إزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدّات المستخدمة، وتحميل المتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقّهم، وكذلك تسريع الإجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجدِّدة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية.

ووجَّه الكاظمي بانعقاد الخلية بشكل دائم خلال شهرَي تموز وآب، وباجتماعات متواصلة ما عدا الشهرين المذكورين وتُتخذ قراراتها بالأغلبية.

ووجَّه رئيس الوزراء بإقالة مدير عام الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبَّب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث إطفاء تام للتيار الكهربائي في عموم

المحافظات.

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