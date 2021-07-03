2021/07/03 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: نجلاء الخالدي

أعلنت دائرة إنعاش الأهوار في محافظة ذي قار زيادة إطلاقات تصاريف المياه الواصلة إلى الأهوار بنسبة 60 بالمئة.

وكان المحافظ أحمد الخفاجي قد حذر من حدوث كارثة بيئية بسبب استمرار أزمة شحِّ المياه بمناطق الأهوار، داعياً الحكومة الاتحادية إلى وضع حلول عاجلة لمنع تعرّض الثروة الحيوانية فيها للإبادة.

وذكر مدير الدائرة في المحافظة عدنان عبد الله الموسوي لـ”الصباح” أنَّ “معدل تصريف المياه في منطقة الهويشلي ارتفع إلى 118 متراً مكعباً في الثانية، بعد أنْ كان قبلها بمدة 45 متراً مكعباً فقط».

وأضاف أنَّ “دائرته رصدت تدفقاً جيداً لتصاريف المياه ضمن الأهوار الوسطى والحمار بقضاء الجبايش، كما لمست تحسناً بنوعيتها ومعدل ملوحتها بعد زيادة الإطلاقات المائية بنهر الفرات».

من جهته، قال مدير الموارد المائية بالمحافظة غزوان عبد الأمير لـ”الصباح”: إنَّ “معدل تصاريف المياه الواردة للمحافظة بلغ 130 متراً مكعباً في الثانية، بعد رفع وزارة الموارد معدلات التصريف بنسبة 60 بالمئة، ما سيمكنها من تلبية الاحتياجات المائية لسكان الأهوار ومزارعي المحافظة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاقات مائيَّة لأهوار ذي قار لاحتواء أزمة الجفاف) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاقات مائيَّة لأهوار ذي قار لاحتواء أزمة الجفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).