أدوات التخادم بين الدين والسياسة - عباس علي العلي

2021/07/03 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي السياسة والدين من أدوات التحكم داخل المجتمع البشري منذ القدم وبينهما وشائج الترابط أكثر من خلافات المبدأ ,نشأت السياسة من روح المجتمع المنتظم على قاعدة المصلحة المدنية ,كما نشأ الدين أيضا من ضمن مجموعة هذا النمط من التصرف الجمعي وأرتبطت الكثير من القيم بمجموعة محددات منها الأخلاق ومفاهيم الخير والشر والحق والباطل والحياة المستمرة بالدين والسياسة أو أستغلت هذه المفاهيم مرة للتسويق ومرة للتبرير وفي ......





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