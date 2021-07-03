صناعة السلام مهمة غير مستحيلة

2021/07/03 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعظم الأفكار التي صاغتها البشرية ضمن أشكال أو نصوص أو حتى التي تبادلتها شفاهة، هي تلك التي ولدت من بيئتها بشروطها الظرفية والمكانية الخاصة، لكنها تمكنت عبر قوة أصالتها من كسر أطر خصوصيتها والتحرر منها لتصلح لجميع الهويات والجغرافيات والأزمنة، كمثل بذرة صالحة تؤتي ثمارها في ترب مختلفة، وهو ما منحها صفة الأفكار الخلاقة العابرة للحدود.

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