فيديو.. حلقة من النار وسط خليج المكسيك

2021/07/03 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعل حريق على سطح مياه المحيط، غربي شبه جزيرة يوكاتاكان المكسيكية، في وقت مبكر من يوم الجمعة، وفقا لما أكدت شركة النفط الحكومية في المكسيك "بيميكس".

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