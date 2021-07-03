المغرب.. كائنات انتخابية تتكرر والأحزاب تراوح مكانها

2021/07/03 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلما اقتربت مواعيد الانتخابات في المغرب كثر الحديث والكلام عن العزوف الانتخابي.فالناخبون المسجلون في القوائم الانتخابية المحصورة من قبل وزارة الداخلية، لا يذهبون للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.لكن العملية الانتخابية تمر بسلام، ويتم النفخ دائما في نسبة المشاركة.

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