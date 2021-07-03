البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أميركا بعشرة لاعبين

2021/07/03 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت البرازيل حاملة اللقب نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوزها الجمعة في ريو دي جانيرو على تشيلي 1-صفر، لتضرب موعدا مع البيرو التي تخطت الباراغواي بركلات الترجيح.

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