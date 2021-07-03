تحطيم الفاصل التعسفي المضلل بين -الخاص- و -العام- - محمد فُتوح

2021/07/03 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح من "الأورام"، "الخبيثة"، التي يعاني منها، العقل العربي الطبقي، الذكوري، هو إقامة حد فاصل تعسفي، بين "الخاص" ، و"العام"، كل الثقافات المتسلطة طبقياً وذكورياً، مثل الثقافة العربية، لا تستطيع التواجد ، والإستمرار في البقاء، إلا بخلق "ثنائيات" ، مصطنعة، والترويج، إنها ثنائيات متضادة بالفطرة، لكل منها معاييرة، ومرجعيته، وطبيعته، وعالمه، وأن هذه "الثنائيات" بالضرورة في صراع دائم، وأن محاولة توحيدها ، أو ......





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