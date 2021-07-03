الفضاء الصيني - نادية خلوف

2021/07/03 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تستخدم الصين الأساطير والخيال العلمي لبيع برنامجها الفضائي للعالمكتبت بواسطة : مولي سيلكمرشحة دكتوراه ، سياسة الفضاء الصينية ، جامعة مانشسترترجمة : نادية خلوف في صباح يوم 17 يونيو أطلقت الصين مركبة الفضاء شنتشو 12 التي طال انتظارها ، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء صينيين - أو رواد فضاء - باتجاه وحدة تيانخه الأساسية.



تم إطلاق الوحدة نفسها في نهاية أبريل ، لتشكل جزءاً من الوحدة الدا ......





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