الباحثون الإسرائيليون يكشفون ماضي بلادهم المظلم - طلال الربيعي

2021/07/03 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بقلم: هنرييتا تشاكار هنرييتا تشاكار هي نائبة رئيس التحرير ومراسلة في مجلة +972 ، التي تنتج أيضًا بودكاست المجلة.



عملت سابقًا في صحيفة أسبوعية في Maine و The Intercept و Rain Media لصالح PBS Frontline.



تخرجت Henriette من جامعة كولومبيا بدرجة الماجستير في الصحافة والشؤون الدولية.



المصدر: مجلة +972 June 30, 2021 ترجمة: طلال الربيعي ---------- الباحثون الإسرائيليون يكشفون ما ......





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