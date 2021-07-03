المرشح اليساري يفوز في الانتخابات الرئاسية بيرو.. تاريخٌ راديكالي من المقاومة - شريف السيد

2021/07/03 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_السيد المرشح اليساري يفوز في الانتخابات الرئاسيةترجمة شريف السيدأدى فوز بيدرو كاستيّو في الانتخابات في بيرو إلى إنعاش اليسار.



في هذا المقال نلقي نظرةً على تاريخ النضال في البلاد، وأيضًا ما يحمله المستقبل من تحذيرات.“لا مزيد من الفقراء في بلدٍ غني”.



كان ذلك هو شعار الحملة الانتخابية للفائز برئاسة بيرو، بيدرو كاستيّو.



سيكون له صدى لدى ملايين البيروفيين الذين يدركون أنه على الرغم من الع ......





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