أول زيارة منذ تولي بايدن.. تفاصيل زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن

2021/07/03 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسبوع المقبل، يزور نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الولايات المتحدة، في زيارة تعد هي الأرفع لمسؤول سعودي في عهد الرئيس جو بايدن، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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