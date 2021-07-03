مصرف الرافدين: اكتمال توزيع بطاقات ’ماستر كارد’ على منتسبي الدفاع في محافظتين

2021/07/03 | 08:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين عن اكتمال توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في البصرة وميسان .

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تموز 2021)، ان "اللجان الجوالة التي تم تشكيلها انتهت من توزيع البطاقات على مديريات ودوائر الدفاع في تلك المحافظتين بعد اصدارها واستكمال انجازها بفترة محددة".

واوضح ان "اللجان مستمرة في عملها وجولاتها الميدانية في اصدار البطاقات لكافة الدوائر والقطعات العسكرية من دون اي مراجعة للمصرف".

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