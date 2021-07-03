العراق يعلق أول مرة على مضاعفات ما بعد التعافي من كورونا

2021/07/03 | 08:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علقت وزارة الصحة، اليوم السبت، على مضاعفات ما بعد التعافي من فيروس كورونا، لافتة إلى أنَّ الحديث عن إصابة المتعافين من كورونا بأعراض وآثار صحية مجرَّد دراسات وبيانات يجري التدقيق […]

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