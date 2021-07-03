2021/07/03 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية.

وأدناه أسعار الخضراوات في علوات بغداد:

طماطم 250 ديناراً للكيلوغرام الواحد

خيار 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد

بصل 250 ديناراً للكيلو الواحد

بطاطا 300 دينار للكيلوغرام الواحد

باذنجان 300 دينار للكيلوغرام الواحد

الفلفل الأخضر 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد

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