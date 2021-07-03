2021/07/03 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية.
وأدناه أسعار الخضراوات في علوات بغداد:
طماطم 250 ديناراً للكيلوغرام الواحد
خيار 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد
بصل 250 ديناراً للكيلو الواحد
بطاطا 300 دينار للكيلوغرام الواحد
باذنجان 300 دينار للكيلوغرام الواحد
الفلفل الأخضر 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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