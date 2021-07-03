"أهم لا عب في منتخب إنكلترا".. رحلة صعود رحيم سترلينغ

2021/07/03 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "غول" الرياضي إن النجم الإنكليزي، رحيم سترلينغ، قد يكون "المنقذ" لمنتخب "الأسود" بعد أن قاده باقتدار إلى تصدر مجموعته ومن ثم تجاوز منتخب ألمانيا في دور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

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