الصحة: تدقيق ببيانات الأعراض والآثار الصحية لدى المتعافين من كورونا

2021/07/03 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افصحت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن أن إصابة المتعافين من كورونا بأعراض وآثار صحية مجرَّد دراسات وبيانات يجري التدقيق فيها في الوقت الحالي.وذكر الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، أنَّ “بعض الدراسات تشير إلى أنَّ بعض الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء بعد الإصابة بكورونا (قد) يكون لديهم بعض الآثار والأعراض الصحية […]

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