تركيا ترد على التقرير الأميركي الخاص بـ’الاتجار بالبشر’: غير مقبول!

2021/07/03 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفضت الحكومة التركية ماقالت إنها "المزاعم التي لا أساس لها" في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر والذي يدين تركيا بتهمة تجنيد و"استخدام أطفال في سوريا وليبيا".

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ويضع تقرير وزارة الخارجية لعام 2021 حول الاتجار بالبشر لائحة تضم بلدانا تبذل جهودا لمكافحة هذه الآفة، ودولا أخرى ترى واشنطن أنها لا تلبي الحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر ولا تبذل جهدا كافيا لتحقيق ذلك.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية التقرير، معتبرة إياه "غير مقبول" ويحتوي على "مزاعم لا أساس لها".

واتهمت الوزارة واشنطن بـ"تجاهل أنشطة ميليشيا كردية في سوريا والعراق تقول أنقرة إنها تدرب أطفالا وتزودهم أسلحة".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية هذا الاسبوع إن "الولايات المتحدة تأمل في العمل مع تركيا لتشجيع جميع الجماعات المتورطة في النزاعين السوري والليبي على عدم استخدام جنود أطفال".

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